Украинское государство не контролирует биолаборатории США на своей территории, которые по сути обладают экстерриториальным статусом. Об этом в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

«Ищенко о главном»: Новая гонка вооружений, биолаборатории США, «Новый шелковый путь» ©

По словам Ростислава Ищенко, эта акция не более чем пиар-ход, так как ООН подобные вопросы не решает.

«Проблема для этих объектов возникнет, если Украина потребует их вывода, а те самые активисты, которые кричат, что кого угодно порвут за интересы своего государства, начнут блокировать подъездные пути, создавать проблемы для персонала приходить на работу… Тогда возникнут серьезные материальные издержки, и США подумают о том, нет ли другого государства, куда все это можно безболезненно перенести», — объяснил политолог.

Однако никто не будет переносить биолаборатории только потому, что Медведчук обратился в ООН, добавил Ростислав Ищенко.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.