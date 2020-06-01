Недавно депутаты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» направили в ООН жалобу о незаконном размещении на Украине 15 американских биолабораторий.
По словам Ростислава Ищенко, эта акция не более чем пиар-ход, так как ООН подобные вопросы не решает.
«Проблема для этих объектов возникнет, если Украина потребует их вывода, а те самые активисты, которые кричат, что кого угодно порвут за интересы своего государства, начнут блокировать подъездные пути, создавать проблемы для персонала приходить на работу… Тогда возникнут серьезные материальные издержки, и США подумают о том, нет ли другого государства, куда все это можно безболезненно перенести», — объяснил политолог.
Однако никто не будет переносить биолаборатории только потому, что Медведчук обратился в ООН, добавил Ростислав Ищенко.
Полностью интервью можно посмотреть здесь.