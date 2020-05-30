В новом выпуске «Ищенко о главном» политолог Ростислав Ищенко рассказал, как восстановить украинскую экономику. Кроме того, эксперт ответил на ряд актуальных вопросов:

«Ищенко о главном». Записи разговоров Порошенко и Байдена: в деле замешан Коломойский? © Скриншот из видео Украина.ру

— чем опасны биолаборатории США на Украине;

— почему США решили выйти из Договора по открытому небу;

— зачем США хотят запустить новую гонку вооружений;

— почему Украина отказалась от китайского проекта «Новый шелковый путь».

«Новый шелковый путь» — концепция новой транспортной системы, продвигаемой Китаем, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Китай продвигает проект «Нового шелкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии.

Китайцы называют эту концепцию «один пояс — один путь». Она включает в себя множество инфраструктурных проектов, которые должны в итоге опоясать всю планету.

Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор издания Украина.ру.