- помогут ли зоны свободного экономического развития восстановить промышленность Юго-Востока;
— чем опасны биолаборатории США на Украине;
— почему США решили выйти из Договора по открытому небу;
— зачем США хотят запустить новую гонку вооружений;
— почему Украина отказалась от китайского проекта «Новый шелковый путь».
«Новый шелковый путь» — концепция новой транспортной системы, продвигаемой Китаем, для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Китай продвигает проект «Нового шелкового пути» как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии.
Китайцы называют эту концепцию «один пояс — один путь». Она включает в себя множество инфраструктурных проектов, которые должны в итоге опоясать всю планету.
Ростислав Ищенко — один из ведущих экспертов по украинской проблематике. После госпереворота на Украине уехал в Россию. Является президентом «Центра системного анализа и прогнозирования». Автор издания Украина.ру.