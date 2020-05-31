«30 мая около 5.00 в районе полуострова Чонгар во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений ВСУ. С момента исчезновения военнослужащего сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов», — говорится в сообщении службы на странице в Facebook.
Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы, поэтому в ВСУ считают, что военный был похищен.
Как уточняется, военнослужащий не отвечает на телефонные звонки, его местонахождение неизвестно.