США приняли решение выйти из целого ряда договоров по вооружению с Россией, поскольку считают ее слабой страной, которая скоро развалится. Но этот подход не оправдывается уже сегодня. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире Iton TV

«Столкнутся с мощью». Яков Кедми сказал, что сделает Россия, если США нападут на Китай © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Развал договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), к которому в последние годы ведут США, приведет к аналогичным последствиям, считает Кедми.

Речь идет не только об опережающем американское гиперзвуковом российском вооружении, но и о расчете Штатов на продажу оружия, поскольку в мире после эпидемии просто не будет денег на это, уверен специалист.

По его словам, США рассчитывают сломать Россию благодаря деньгам, но до сих пор это не оправдывалось, а сегодня у американцев все меньше и меньше денег.