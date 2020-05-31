«Они прекратили свое участие и разорвали договор о противоракетах. И что? Сегодня Россия в этой области опережает США намного больше, чем было раньше. Они вышли из договора о РСМД — ну и что? Соотношение между США и Россией в этом ухудшается с каждым днем», — подчеркнул эксперт.
Развал договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), к которому в последние годы ведут США, приведет к аналогичным последствиям, считает Кедми.
Речь идет не только об опережающем американское гиперзвуковом российском вооружении, но и о расчете Штатов на продажу оружия, поскольку в мире после эпидемии просто не будет денег на это, уверен специалист.
По его словам, США рассчитывают сломать Россию благодаря деньгам, но до сих пор это не оправдывалось, а сегодня у американцев все меньше и меньше денег.