Агрессивные действия Соединенных Штатов в отношении Китая вызывают беспокойство инвесторов и наносят удар по фондовым индексам западноевропейских бирж, сообщает "Интерфакс" 29 мая

«Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:00 мск опустился на 1,13% — до 351,45 пункта. Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,92%, германский DAX — на 1,46%, французский CAC — на 1,19%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 теряют 0,78% и 1,06%», — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что последнее падение вызвано опасениями трейдеров на фоне заявления президента США Дональда Трампа 29 мая о новых ограничительных мерах Вашингтона против Пекина.

В этом их поддерживают англосаксонские Австралия, Канада и Великобритания.

Участники торгов опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее.