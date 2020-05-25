Русско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) ожидает, что США попытаются собрать коалицию по противостоянию с Китаем по законопроекту о нацбезопасности входящего в состав КНР Гонконга, пишет РИА Новости 25 мая

«Вряд ли Вашингтон пожелает остаться в одиночестве в атаке на Пекин — вероятно, уже на предстоящей неделе мы увидим попытку хотя бы на скорую руку "сколотить" хоть какую-то коалицию», — заявили в РАСПП.

При этом они считают, что сколотить такую коалицию Штатам будет проблематично, так как, кроме Великобритании и сателлитов вроде стран Балтии, мало кто присоединится к США в борьбе против Китая. Этого США будет недостаточно, полагают в РАСПП.

Западные СМИ играют в геополитический покер: США, Китай, Россия – тройка, семерка, туз © AP, Darko Vojinovic

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее сказал, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.

О'Брайен также пригрозил, что в случае принятия законопроект Гонконг перестанет быть финансовым центром Азии. В ответ Китай сделал США представление из-за подобных заявлений американских чиновников и пообещал принять контрмеры, если Штаты продолжат подрывать интересы КНР.