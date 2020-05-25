«Вряд ли Вашингтон пожелает остаться в одиночестве в атаке на Пекин — вероятно, уже на предстоящей неделе мы увидим попытку хотя бы на скорую руку "сколотить" хоть какую-то коалицию», — заявили в РАСПП.
При этом они считают, что сколотить такую коалицию Штатам будет проблематично, так как, кроме Великобритании и сателлитов вроде стран Балтии, мало кто присоединится к США в борьбе против Китая. Этого США будет недостаточно, полагают в РАСПП.
В организации также отметили, что «хуже момента для очередной грызни сложно было найти», так как мир переживает крупнейший экономический кризис, туманна судьба торговой сделки между США и Китаем, а Договор СНВ-3 на грани срыва.
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен ранее сказал, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг.
О'Брайен также пригрозил, что в случае принятия законопроект Гонконг перестанет быть финансовым центром Азии. В ответ Китай сделал США представление из-за подобных заявлений американских чиновников и пообещал принять контрмеры, если Штаты продолжат подрывать интересы КНР.