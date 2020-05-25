Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет использовать скандал вокруг «пленок Деркача» в своей предвыборной кампании. Об этом рассказал политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Политолог Бизяев: Концептуальные проблемы Европы, США и Украины пока не решены, самое трудное - впереди © Facebook, Руслан Бизяев Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и фактического куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена, на которой Порошенко фактически отчитывается Байдену о своей работе и получает от него указания.

Эксперт отметил, что использование записей и отвлечение внимания избирателей от проблем вокруг коронавируса было бы для Трампа идеальным вариантом, однако время для их обнародования было выбрано неудачно.

«Скорее, сейчас это слив в пользу Байдена. Если бы он опубликовал и пустил в дело эту информацию где-то в конце августа-начале сентября, это было бы дело. А сейчас это больше фальстарт. Тем более подконтрольные демократам СМИ начинают постепенно заминать это дело», — считает Бизяев.

Политолог добавил, что пока вся эта история больше напоминает внутриукраинские разборки, чем элемент предвыборной кампании в Соединённых Штатах.