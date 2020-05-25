Президент Украины Владимир Зеленский точно продержится у власти еще несколько лет, поскольку при нем в бюджете страны так или иначе будет достаточно средств. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Деркач после победы Трампа хочет сам представлять США на Украине © РИА Новости, Нина Зотина

Исходя из этого, считает политик, никакого дефолта и банкротства Украины после пандемии коронавируса не будет, хотя многие предрекают ей такую судьбу.

При этом, добавил Царев, Украины, которую мы знали раньше, уже не будет никогда, потому что в том сценарии, по которому движется Украина, будет проходить дальнейшая деиндустриализация и сокращение населения.