«До тех пор, пока не будет продана земля, Зеленского будут поддерживать деньгами МВФ. А когда начнется продажа земли, то в страну начнут поступать деньги, и это даст возможность Зеленскому продержаться приличный по украинским меркам срок в 2,3,4 года», — пояснил эксперт.
Исходя из этого, считает политик, никакого дефолта и банкротства Украины после пандемии коронавируса не будет, хотя многие предрекают ей такую судьбу.
При этом, добавил Царев, Украины, которую мы знали раньше, уже не будет никогда, потому что в том сценарии, по которому движется Украина, будет проходить дальнейшая деиндустриализация и сокращение населения.