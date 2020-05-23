«Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма», — приводит его слова РИА Новости.
Санчес посоветовал туристам, которые хотели бы посетить Испанию этим летом, уже сейчас покупать билеты.
По его словам, «туристы не будут подвергаться никаким рискам». Также он призвал и самих испанцев планировать отдых внутри страны.
Чиновник добавил, что прерванный из-за вспышки коронавируса сезон испанской футбольной лиги будет возобновлен и того раньше, 8 июня.