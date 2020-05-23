Испания откроется для въезда иностранных туристов в июле, заявил 23 мая глава правительства страны Педро Санчес

«Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма», — приводит его слова РИА Новости.

Коронавирус в Европе: ожидание обвала экономики, Испания и Франция продлевают режим ЧП, медики-супергерои от Бэнкси © REUTERS, GFM/SAA/Gonzalo Fuentes

По его словам, «туристы не будут подвергаться никаким рискам». Также он призвал и самих испанцев планировать отдых внутри страны.

Чиновник добавил, что прерванный из-за вспышки коронавируса сезон испанской футбольной лиги будет возобновлен и того раньше, 8 июня.