По словам Портнова, донос о плагиате, который якобы присутствует в его докторской диссертации одиннадцатилетней давности, написало «Радио Свобода». Не его основе решение вынес глава комиссии по этике Сергей Квит — бывший член фракции БПП и министр правительства Майдана.
Адвокат опубликовал научно-правовое экспертное заключение об этой докторской диссертации, подписанное уполномоченным на это ученым Национальной Академии правовых наук Украины.
«Если коротко — подозрения в плагиате — ложь, работа содержит все ссылки на источники, а академического плагиата в работе нет», — подчеркнул Портнов.
Он также сообщил, что подал иск в Окружной админсуд Киева с целью «установить противоправность действий чиновников, закошмарить их в уголовном процессе и с каждого взыскать ущерб».
Портнов отметил, что вошел в еще один судебный процесс — о признании незаконным избрания главы политической комиссии Квита. По словам адвоката, параллельно готовится серия юридических мер для лишения его ученых степеней, так как выяснилось, что он нарушал некоторые процедуры.