Адвокат Андрей Портнов подал иск в суд в отношении бывшего соратника Петра Порошенко из-за заявления о плагиате в диссертации. Об этом он накануне сообщил в своем Telegram-канале

По словам Портнова, донос о плагиате, который якобы присутствует в его докторской диссертации одиннадцатилетней давности, написало «Радио Свобода». Не его основе решение вынес глава комиссии по этике Сергей Квит — бывший член фракции БПП и министр правительства Майдана.

Автор в роли жертвы. Почему обличитель Портнов не может посадить экс-президента Порошенко © aportnov.com

«Если коротко — подозрения в плагиате — ложь, работа содержит все ссылки на источники, а академического плагиата в работе нет», — подчеркнул Портнов.

Он также сообщил, что подал иск в Окружной админсуд Киева с целью «установить противоправность действий чиновников, закошмарить их в уголовном процессе и с каждого взыскать ущерб».

Портнов отметил, что вошел в еще один судебный процесс — о признании незаконным избрания главы политической комиссии Квита. По словам адвоката, параллельно готовится серия юридических мер для лишения его ученых степеней, так как выяснилось, что он нарушал некоторые процедуры.