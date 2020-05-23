«Сейчас Польша снова не пропустила транзитом самолеты. Америка вывезла к себе 500 тысяч тестов. То есть они занимались промышленным шпионажем и даже этого не скрывают», — констатировал эксперт.
И Первая, и Вторая мировые войны показали очень сложные взаимодействия, продолжил Шульгин, когда западные компании продавали оружие и кредитовали тех же покупателей, а сейчас, по его мнению, произошло то же самое.
Философ добавил, что нет ничего удивительного в том, что помощь Италии в борьбе с коронавирусом оказали именно Россия и Китай, поскольку им удалось применить на практике еще советский мобилизационный опыт борьбы с подобного рода явлениями.