В ходе пандемии коронавируса повторились некоторые события Второй Мировой войны, когда, в частности, Польша не пропускала транзитные грузы из России. Об этом рассказал философ и конфликтолог Алексей Шульгин в недавнем интервью Ukrlife.TV

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И Первая, и Вторая мировые войны показали очень сложные взаимодействия, продолжил Шульгин, когда западные компании продавали оружие и кредитовали тех же покупателей, а сейчас, по его мнению, произошло то же самое.

Философ добавил, что нет ничего удивительного в том, что помощь Италии в борьбе с коронавирусом оказали именно Россия и Китай, поскольку им удалось применить на практике еще советский мобилизационный опыт борьбы с подобного рода явлениями.