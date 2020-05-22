Число пострадавших от обстрелов в Донбассе детей по сравнению с прошлым годом увеличилось вдвое. Такие данные 21 мая привел Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) на своем сайте

Детский омбудсмен ДНР Федоренко: Что было и что будет с детьми Донбасса, пережившими войну

«Возмущает, что дети и семьи на востоке Украины не только вынуждены жить в условиях суровых ограничительных мер, но и постоянно находятся под угрозой обстрелов. Мы призываем соблюдать договоренности о прекращении огня», — заявила региональная директор ЮНИСЕФ по Европе Афшан Хан.

В ООН отмечают, что дети, живущие в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, перманентно испытывают высокий уровень стресса.

В ЮНИСЕФ подсчитали, что на решение гуманитарных проблем семей с детьми в зоне конфликта на востоке Украины необходимо 9,8 млн долларов. Пока фонду удалось собрать лишь четверть от необходимой суммы на 2020 год.