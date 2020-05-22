Происшествие произошло в ночь на пятницу, 22 мая. На берегу озера рядом с селом Новоселица Попельнянского района Житомирской области отдыхала компания киевлян, которые собрались там половить рыбы. Всего по данным следствия их было девять человек, включая арендатора озера 1962 г.р.
«После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором озера. Около 1.00 ночи, арендатор, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ"», — написал он.
Один из мужчин успел убежать и вызвать полицию. Подозреваемый в убийстве семи человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято. По мнению Геращенко, суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы.