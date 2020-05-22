Один из членов компании друзей, которые выехали на рыбалку в лес Житомирской области, расстрелял семь человек. Об этом 22 мая сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook

Охота на горожан: Снайпер-маньяк держит Запорожье в страхе © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

«После распития спиртных напитков 6-ро отдыхавших легли спать в стоящем на берега пруда сарайчике. Двое остались распивать спиртные напитки с арендатором озера. Около 1.00 ночи, арендатор, профессиональный охотник З., на почве внезапно возникших резких неприязненных отношений, начал расстреливать гостей из принадлежащего ему гладкоствольного охотничьего ружья марки "ИЖ"», — написал он.

Один из мужчин успел убежать и вызвать полицию. Подозреваемый в убийстве семи человек задержан полицейскими и находится под стражей. Оружие убийства изъято. По мнению Геращенко, суд не будет иметь другого решения как пожизненного лишения свободы.