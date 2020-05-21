«Обязать компетентное лицо… внести в Единый реестр досудебных расследований краткое изложение фактических обстоятельств, что могут свидетельствовать о совершение уголовного правонарушения… сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ЛИЦО_1 — именно гражданина Соединенных Штатов Америки ЛИЦО_5, бывшего вице-президента США», — говорится в постановлении суда.
Отмечается, что решение вынес судья Сергей Вовк, который возглавлял коллегии, отправившие в тюрьму Юрия Луценко и и.о. министра обороны Валерия Иващенко. В свое время он разрешил Андрею Портнову, экс-заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича, взыскать с государства 7 млн гривен (около 20 млн рублей) за ущерб репутации.