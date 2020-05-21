Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вмешательстве бывшего вице-президента Джозефа Байдена в работу бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом 21 мая говорится в постановлении суда, которое обжалованию не подлежит

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