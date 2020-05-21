Глава государства отметил, что эпидемиологическая обстановка в Белоруссии улучшается, однако расслабляться нельзя — нужно «держаться изо всех сил и спасать людей».
«Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — заявил Лукашенко.
Ранее замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан рассказала, что страна вышла на плато заболеваемости COVID-19.
Согласно последним данным, в Белоруссии зафиксировано 32,4 тыс. случаев заражения коронавирусом. Заболевание забрало жизни 179 людей, 11,4 тыс. выздоровели.