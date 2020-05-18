Первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников предложил депутатам из оппозиционных фракций присутствовать на заседаниях для понимания происходящего. Об этом 18 мая он заявил в эксклюзивном интервью агентству Интерфакс-Украина

Алексей Резников. Биографическая справка © Y27 / wikimedia.org

«Принято решение, сформирована делегация. И у нас тут же, не дождавшись, не обсудив фамилии, просто потому, что есть попытка дать новый шанс, новый импульс, — уже говорят, что "плохо". Послушайте, сложнее ситуации нет, когда внутри страны не доверяют своим переговорщикам… Та сторона этим пользуется», — заявил он.

Резников отметил, что при формировании обновленного состава делегации Украины в ТКГ указом президента Владимира Зеленского разрешено привлекать депутатов Рады, экспертов и других лиц.