Находящийся в немецкой тюрьме украинский бизнесмен и экс-нардеп Александр Онищенко обратился к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель с просьбой не выдавать его на родину. Об этом 18 мая сообщает НТВ

Онищенко назвал условие своего возвращения на Украину — СМИ © Facebook, Евгений Хурсин | Facebook, Евгений Хурсин | Перейти в фотобанк

«Находясь в германской тюрьме, я хотел бы сделать официальное заявление. Украинская власть развязала против меня травлю. Мне хотят отомстить за компромат на Порошенко, меня боятся, мне хотят закрыть рот. Если со мной что-то случится, прошу винить Зеленского и его подручных, которые действуют в сговоре с международным военным преступником Порошенко», — заявил Онищенко.

Он также обратился к Меркель с просьбой, чтобы она не выдавала его на Украину.

Бизнесмен был задержан в Германии в ноябре 2019 года по запросу САП и НАБУ. Теперь рассматривается возможность его экстрадиции на Украину.