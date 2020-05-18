Бывший депутат уверен, что на Украине его жизни угрожает опасность.
«Находясь в германской тюрьме, я хотел бы сделать официальное заявление. Украинская власть развязала против меня травлю. Мне хотят отомстить за компромат на Порошенко, меня боятся, мне хотят закрыть рот. Если со мной что-то случится, прошу винить Зеленского и его подручных, которые действуют в сговоре с международным военным преступником Порошенко», — заявил Онищенко.
Он также обратился к Меркель с просьбой, чтобы она не выдавала его на Украину.
Бизнесмен был задержан в Германии в ноябре 2019 года по запросу САП и НАБУ. Теперь рассматривается возможность его экстрадиции на Украину.