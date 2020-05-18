Страны Евросоюза будут долго напоминать друг другу, кто и как себя вел во время пандемии коронавируса. Такое мнение 18 мая в интервью «РБК-Украина» выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Пандемия и геополитика. Россия и ЕС получили шанс сблизиться, даже сохраняя санкции © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

«ЕС пережил не просто стресс, а лихорадку… Конечно, кто-то будет приходить и предлагать: «а давайте что-то закроем, что-то свернем». Но основной настрой — максимально сдерживать подобные порывы. Хотя "пандемические зарубки" останутся надолго. И напоминать друг другу о том, кто как себя вел в условиях пандемии, и колоть шпилькой в ответ они еще некоторое время будут», — заявил он.