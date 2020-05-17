Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания превратился в инструмент карательной политики против оппозиционной журналистики. Об этом украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру 15 мая

Андрей Гожый: Как конкретно на Украине при Зеленском хотят отменить свободу слова © Facebook, Андрей Гожый - адвокат

Гожый напомнил, что регулятор занимается отслеживанием соблюдения законодательства и стандартов журналистики в радио- и телеэфире.

«Последние лет шесть, при режиме [экс-президента Украины Петра] Порошенко и сейчас, при режиме [главы МВД Арсена] Авакова, этот орган (Нацсовет. — Ред.) является просто такой себе карательной дубиной, направленной всегда против оппозиционной журналистики. Мы это знаем эмпирически, по опыту… Вот вам и свобода слова, вот вам и [президент Владимир] Зеленский», — сказал правозащитник, отметив, что с приходом новой власти ничего не изменилось.

Причиной для проверки КРТ послужили выпуски передач с участием политического эксперта Валентина Гайдая и экс-нардепа Евгения Филиндаша, которые назвали Красную армию армией-победительницей и упомянули в эфире коллаборантов Гитлера из числа украинских националистов.

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