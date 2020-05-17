Ранее Нацсовет Украины по вопросам телерадиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телестудия« Астра-ТВ » (логотип КРТ).
Гожый напомнил, что регулятор занимается отслеживанием соблюдения законодательства и стандартов журналистики в радио- и телеэфире.
«Последние лет шесть, при режиме [экс-президента Украины Петра] Порошенко и сейчас, при режиме [главы МВД Арсена] Авакова, этот орган (Нацсовет. — Ред.) является просто такой себе карательной дубиной, направленной всегда против оппозиционной журналистики. Мы это знаем эмпирически, по опыту… Вот вам и свобода слова, вот вам и [президент Владимир] Зеленский», — сказал правозащитник, отметив, что с приходом новой власти ничего не изменилось.
Причиной для проверки КРТ послужили выпуски передач с участием политического эксперта Валентина Гайдая и экс-нардепа Евгения Филиндаша, которые назвали Красную армию армией-победительницей и упомянули в эфире коллаборантов Гитлера из числа украинских националистов.
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