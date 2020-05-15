Украинская власть совершенно не такая, как выглядит

Так, Владимир Зеленский является лишь «техническим президентом» при главе МВД Арсене Авакове, считает украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый. И как он полагает, гонения на свободу слова лтшь подтверждают эту неочевидную истину.

- Андрей, насколько нам известно, Нацсовет по теле- и радиовещанию назначил внеплановую проверку оппозиционного — или просто независимого — телеканала «КРТ». С чем это связано?

— Национальный совет по телевидению и радиовещанию — это орган, который отслеживает соблюдение законодательства и стандартов журналистики в радио- и телеэфире. Хотя последние лет шесть, при режиме Порошенко и сейчас, при режиме Авакова, этот орган является просто такой себе карательной дубиной, направленной всегда против оппозиционной журналистики. Мы это знаем эмпирически, по опыту. Потому что для пропагандистских телеканалов, которые позволяют себе разжигать войну и ненависть, призывать к уничтожению людей на Донбассе, нет никаких последствий. Однако стоит только в эфире телеканала призвать к исторической правде, критиковать Гитлера, критиковать гитлеровских коллаборационистов и прочих ренегатов, а если ещё и, не дай Бог, призывать к миру на Донбассе и к налаживанию партнёрских, дружественных, даже, не побоюсь этого слова, братских отношений с Российской Федерацией, то мы сразу получаем «втык» от Нацсовета… Майское обострение: Украинская психопатия на фоне самоизоляции © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Вот и в данный момент уже опубликован проект решения Нацсовета, в котором изложены претензии к каналу «КРТ». Суть этих претензий в том, что гости телеканала «КРТ», а это были политолог Гайдай и бывший народный депутат, историк Филиндаш, сказали буквально следующее: во-первых, что Красная армия — армия-победительница, что она, освобождая Киев, выбила из города не только гитлеровцев, но и коллаборантов Гитлера из числа украинских националистов. Вот это не понравилось Нацсовету! Видимо, этому органу не нравится, что мы критикуем Гитлера.

Далее: один из гостей сказал, что после Майдана начались в стране беды, что эта так называемая революция достоинства привела к гражданскому противостоянию, к падению жизненного уровня, и прочее, и прочее. За это высказывание нас тоже собираются наказывать, поскольку, видите ли, наши гости покусились на святость Майдана, а журналисты не сделали им никакого замечания. Вот вам и свобода слова, вот вам и Зеленский.

- Да, уже больше года прошло, как президентом Украины после Порошенко стал Зеленский. И как вы в целом оцениваете сегодня ситуацию со свободой слова в стране?

— В целом ситуация со свободой слова осталась на том же уровне, что и при режиме Порошенко, когда тоталитаризма как бы ещё нет, но авторитарные проявления очень чётко прослеживаются. Поскольку есть заданный темник, набор клише, штампов или истин в кавычках, которые должны вбрасываться в информационное пространство, и есть та альтернативная точка зрения, которая пресекается максимально. Приватизация Победы, как признак слабости © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Поскольку телеканал «КРТ» доносит до зрителя не только официальную точку зрения… Гости эфира, конечно же, могут высказываться только в духе штампов Порошенко-Авакова, мы не против, однако мы точно так же доносим и другую точку зрения. Что не всегда нравится правящему режиму. Поэтому идёт давление.

Могу сказать, что ситуация в целом со свободой слова в стране плохая, наряду с телеканалом «КРТ» Нацсоветом осуществляется давление на телеканал «112 Украина». Плюс к этому Нацсовет отчитался, что, несмотря на карантин, он жестко отслеживает соблюдение языковых квот. То есть продолжается давление и со стороны вообще неадекватного языкового закона.

Кроме того, есть и частные случаи. Например, Служба безопасности Украины (СБУ) регулярно отчитывается о том, что они вылавливают каких-то «паникёров» в соцсетях, которые, например, якобы распространяют фейки про коронавирус. Хотя как отличить фейк от нефейка в данном случае?

Мой хороший знакомый, житомирский журналист Андрей Лактионов как раз попал под эту гребёнку. Что он сделал? Он в Facebook опубликовал полученную им информацию о том, что врачи, которые борются с коронавирусом, не получили обещанных надбавок. Эта информация не только его, эта информация исходит и от врачей, и от многих СМИ. Однако после публикации Лактионова СБУ направила письмо-обращение в полицию, чтобы полиция проверила и привлекла журналиста к ответственности. Наверное, они себе в СБУ галочку поставили, что выявили очередных коронавирусных паникёров.

Вот что на данный момент представляет из себя этот силовой орган. Это просто имитаторы работы, которым удалось запугать нашего слабого и трусливого президента, который, как видно, уже своей тени боится. Видимо, убедили его, что от окружающих угроз надёжно оберегают его верные сторожевые псы… уж и не знаю, чего, не демократии, конечно, а олигархического кошелька. Вот так правильно будет. Вот и вся свобода слова, когда покушаются не только на телеэфиры, но даже на твою личную страничку в соцсети. И зачем силовики лезут в соцсети, которые не являются вообще украинскими, они американские, находятся в юрисдикции США? Пусть американцы и разбираются, если захотят. Но вот вам и работа (спецслужбы. — Ред.), надо же оправдывать звания, звёзды и огромные зарплаты. Свобода слова по-белорусски. Лукашенко против российских журналистов © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

- Кстати о соцсетях. Они бывают не только американскими, но и российскими, в частности. И вот Совбез Украины принял решение о продлении действовавших со времён Порошенко санкций в отношении российских соцсетей и интернет-сервисов. А перед этим за соответствующее постановление проголосовала Верховная Рада. Как вы это расцениваете?

— Это случайная Верховная Рада, она вообще не старается разбираться в сути вопроса, а голосует за всё подряд, за что ей сказано голосовать. А поскольку силовой блок во главе с (министром внутренних дел Украины. — Ред.) Арсеном Аваковым и руководство страны — суть одно и то же, то вспомним, в чём их задача. Их задача — «разделяй и властвуй».

То есть они живут и зарабатывают противостоянием украинского и российского народов. А в век информационных технологий какой самый удобный путь для людей пообщаться? Это социальные сети.

Так (при свободном общении в соцсетях. — Ред.) можно украинцам увидеть, что в Российской Федерации сидят не тёмные орки, которые только и думают о том, как пить кровь украинских младенцев, как съесть украинское сало и как перекрыть Украине газ. А увидеть и понять, что там нормальные люди, такие же Вани, только из Рязани. Люди могут увидеть, что у нас очень много общего на самом-то деле. Что у меня, Андрея из Украины, намного больше общего с Ваней из Рязани, чем, например, с сыном Порошенко. И почему мы должны идти убивать друг друга, а в это время сын Порошенко будет скакать в Лондоне (…)?

Поэтому задача наших крупных буржуа состоит в том, чтобы не дать возможности обычным людям свободно общаться, это может разбить созданный стараниями пропаганды образ врага. Тогда люди не будут задавать лишних вопросов. Поэтому власть считает, что сети надо максимально блокировать, для того чтобы обрубить источник альтернативной информации именно от людей. Журналист Павел Волков оправдан. Но оправдана ли Украина? © Павел Волков

Ясно, что все, кто хотел смотреть российские каналы и получать информацию из российских СМИ, могут это делать при помощи определённых программ. Но это, знаете, должен быть такой человек — крайне заинтересованный. Обычные же люди не будут заморачиваться. Раньше человек мог зайти в «ВК» или в «Одноклассники» и поболтать, потом его лишили такой возможности, ну что ж… Он и не будет заходить. Поэтому шаг этот понятный, но шаг этот и глупый. Потому что запретный плод сладок. И кого-то это может, напротив, привлечь.

- Вы в начале интервью назвали существующую систему «режим Авакова», а не «режим Зеленского»…

— Я не оговорился. Я считаю, что страной руководит реально клан Авакова. Моё личное мнение таково: Аваков является смотрящим от олигархов за этой «зелёной массой», которая приведена в титулярную власть, — то есть это власть, которая показана народу, и народу сказано, что она — власть. Однако если посмотреть на обещания Зеленского, на его слова и на его действия, то мы видим: это просто пустозвон. А вот то, что говорит Аваков, — это всегда осуществляется.

Например, мы знаем о конфликте Авакова и Саакашвили. И что же — назначили Саакашвили на пост в правительстве? Как бы ни хотел этого Зеленский, как бы ни хотела этого типа Верховная Рада, но нет. Саакашвили отправили возглавлять ничего не значащий Совет реформ — в стране, где настоящих реформ никогда не было и в ближайшее время не будет. То есть назначили его свадебным генералом, говорящей головой. Вот что значит сила Авакова. Или другой факт: он сказал, что 9 мая не будет празднования, и всё, полиция заблокировала. Поэтому я считаю реальной властью именно Арсена Борисовича, который является руководителем аппарата насилия и выразителем воли правящей компрадорской буржуазии.

- А Зеленский?

— Зеленский — это Голобородько, который случайно попал в кресло (президента. — Ред.). Переоценивает себя Зеленский! Он должен понимать, или помощники, когда принесут ему очередную дозу новостей, пусть объяснят ему… Хотя он, наверное, интересен им как марионетка, поэтому вряд ли объяснят. Но мы-то прекрасно понимаем, что если бы, например, выставили на выборах жёлтую собаку или розовую обезьяну, то Украина проголосовала бы за неё, а не за Порошенко.

Я слышал от политологов такую версию, поделюсь с вами. Не знаю, насколько это близко к истине, но версия такая: Зеленского один известный олигарх готовил просто как противовес американскому ставленнику Вакарчуку. Для того, чтобы довести ситуацию до абсурда: смотрите, у нас тут и певец, и клоун, а есть такой импозантный и респектабельный политик Порошенко. За кого же будете голосовать? Была такая задумка. Но выяснилось, что Порошенко настолько достал всех, что люди готовы проголосовать хоть за кого, но не за Порошенко. Зеленский начал набирать вес, и тогда известный олигарх воспользовался этой ситуацией. А то, что у них не было ни команды, ни готовности взять страну, ни понимания, что они собираются делать, — это всё видно невооружённым глазом.

Считаю, что Зеленский — это просто технический проект, вышедший из-под контроля благодаря такой штуке, как демократия. Но олигархат всё быстро переиграл, и Зеленский из технического кандидата превратился в технического президента при Арсене Борисовиче Авакове.