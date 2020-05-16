За время пандемии канцлер Германии Ангела Меркель и правящая партия ХДС усилили свои позиции. При этом идеи по борьбе с вирусом, выдвинутые другими политическими силами, оказались не нужны. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Рар: В Германии началась борьба за наследство Меркель, которая напрямую связана с пандемией © РИА Новости, Михаил Климентьев

По его мнению, основная борьба за «наследство» Меркель развернется между премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и премьер-министром Северной Рейн-Вестфалии Армином Лашетом, ставшими одними из наиболее популярных политиков Германии.

Эксперт отметил, что если Зёдер во время пандемии говорил об осторожности и необходимости вводить жесткие меры, то Лашет выступал за открытость и даже не закрыл границы своей земли с Бельгией, Голландией и Люксембургом.

В зависимости от того, как мы Германия будет выходить из кризиса — по философии Зёдера или по Лашета, это все определит наследство Меркель, указал Рар.

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