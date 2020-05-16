«Большинство немцев одобряет меры, принятые правительством. Оно, по по их мнению, действовало правильно. В интересах людей. У многих партий, в отличие от ХДС, рейтинги не выросли, а у зеленых даже упал», — констатировал эксперт.
По его мнению, основная борьба за «наследство» Меркель развернется между премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером и премьер-министром Северной Рейн-Вестфалии Армином Лашетом, ставшими одними из наиболее популярных политиков Германии.
Эксперт отметил, что если Зёдер во время пандемии говорил об осторожности и необходимости вводить жесткие меры, то Лашет выступал за открытость и даже не закрыл границы своей земли с Бельгией, Голландией и Люксембургом.
В зависимости от того, как мы Германия будет выходить из кризиса — по философии Зёдера или по Лашета, это все определит наследство Меркель, указал Рар.
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