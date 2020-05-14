Популярный на постсоветском пространстве рэпер Серега, живущий сейчас на Украине, обнародовал 14 мая в YouTube новый клип «Криминальное чтиво» с аллюзией на одноименный фильм Квентина Тарантино

«Отчаянный парень»: рэпер Гуф оденет украинцев в наряды со сталинскими высотками © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк Юлия Фрейтас, планируют ограбление магазина. Диалоги с обсуждением преступления сопровождаются синхронным переводом на польский язык.

В какой-то момент героям по видеосвязи якобы звонит сам Тарантино и нелицеприятно высказывается о клипе рэпера.

Как отмечает «Комсомольская правда в Украине», Серега отказался комментировать участие Тарантино в клипе и признался, что, «снимая этот клип, он грубо нарушил правила тарантина». Песня «Криминальное чтиво» стала заглавным треком второго студийного альбома Полиграфа, который вышел в конце февраля.