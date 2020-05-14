По сюжету Полиграф Шарикоff (нынешний сценический псевдоним Сереги) и его подельница, роль которой сыграла телеведущая Юлия Фрейтас, планируют ограбление магазина. Диалоги с обсуждением преступления сопровождаются синхронным переводом на польский язык.
В какой-то момент героям по видеосвязи якобы звонит сам Тарантино и нелицеприятно высказывается о клипе рэпера.
Как отмечает «Комсомольская правда в Украине», Серега отказался комментировать участие Тарантино в клипе и признался, что, «снимая этот клип, он грубо нарушил правила тарантина». Песня «Криминальное чтиво» стала заглавным треком второго студийного альбома Полиграфа, который вышел в конце февраля.