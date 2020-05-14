Существенная нехватка продовольствия в связи с коронавирусом и засухой коснется Украины не в полной мере, но цены пойдут вверх. Об этом 14 мая в комментарии «ГолосUA» сообщил экономист Олег Пендзин

Опустынивание Украины. Сможет ли Киев бороться с надвигающейся засухой © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк словам, уже 15% площадей нужно пересеивать в целом по Украине.

«На сегодняшний день Международная организация продовольствия и ООН трубят во все трубы, что в этом году будет существенная нехватка продовольствия в связи с коронавирусом и в связи с засухой. Это приведет к росту цен на продовольствие в мире и увеличению количества голодающих. Украину это коснется не в полной мере, но цены пойдут вверх, поскольку они у нас полностью мировые на продукты питания», — заявил экономист.

Пендзин уверен, что если европейские цены вырастут, то они вырастут и на Украине. Аграрный бизнес от роста цен заработает дополнительные деньги.