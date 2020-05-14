Китай рассматривает возможность введения санкций в отношении четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина на фоне пандемии коронавируса. Об этом 13 мая сообщила газета Global Times со ссылкой на источники

В Сенате США рассмотрят законопроект о санкциях против Китая из-за пандемии COVID-19 © REUTERS, Aly Song Линдси Грэм внес в Сенат Конгресса США законопроект, в котором предусмотрена возможность введения санкций в отношении Китая, если Пекин «не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке коронавируса нового типа».

Как отметила газета, Китай в ответ также готов предпринять контрмеры, которые «будут болезненными» для США. Так, по данным издания, в санкционный список может попасть генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал исковую жалобу в отношении китайских властей, обвинив их в сокрытии информации о коронавирусе.

МИД Китая пока не комментирует возможность введения подобных санкций.

«Что касается того, будет ли китайская сторона вводить санкции в отношении отдельных американских конгрессменов и структур, у нас пока нет дополнительных комментариев», — сказал официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь.

Ранее МИД КНР уже выразил решительный протест в связи с инициативой американских конгрессменов.