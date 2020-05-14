Украинские власти не боролись с эпидемией коронавируса, а только запугивали собственный народ, рассказал руководитель харьковской городской организации парламентской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик в интервью изданию Украина.ру

Политик обратил внимание на признание главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о том, что запрет выходить из дома людям старше 60 лет и запрет ходить людям гулять в парк были для устрашения народа, а не для борьбы с эпидемией.

«То есть вы понимаете, что этой власти верить нельзя! В парках и скверах наоборот нужно получать витамин Д и свежий воздух», — подчеркнул Лесик.

Андрей Лесик: Полиция в Харькове запретила нам бесплатно раздавать маски пенсионерам © Facebook, Андрей Лесик

Напомним, с 11 мая Украина официально начала выходить из карантина — стартовал первый этап этого процесса.