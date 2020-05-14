Политик обратил внимание на признание главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о том, что запрет выходить из дома людям старше 60 лет и запрет ходить людям гулять в парк были для устрашения народа, а не для борьбы с эпидемией.

«То есть вы понимаете, что этой власти верить нельзя! В парках и скверах наоборот нужно получать витамин Д и свежий воздух», — подчеркнул Лесик.

Андрей Лесик: Полиция в Харькове запретила нам бесплатно раздавать маски пенсионерам
Андрей Лесик: Полиция в Харькове запретила нам бесплатно раздавать маски пенсионерам
© Facebook, Андрей Лесик
Он отметил, что по первому образованию доктор, и не понимает, каким образом может улучшится состояние здоровья, когда человек будет в стрессе, пенсионного возраста, дома, не видя солнечных лучей. 

Напомним, с 11 мая Украина официально начала выходить из карантина — стартовал первый этап этого процесса. 

 