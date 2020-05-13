«По состоянию на 09:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 402 новых случая», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 2444 и 1960 человек соответственно. Около тысячи случаев зафиксированы в Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около 800 и меньше.
По состоянию на утро 13 мая в центральную лабораторию поступило 1038 обращений. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений о подозрении на COVID-19.