Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, ранее работавшая в Генеральной прокуратуре Украины, уверена, что если бы Виктор Янукович после свержения с президентского поста не покинул Украину, то мог погибнуть, как президент Ливии Муаммар Каддафи, растерзанный повстанцами у себя на Родине

В интервью журналисту Дмитрию Гордону бывший прокурор ГПУ и республики Крым рассказала о своём отношении к четвёртому президенту Украины.

«Я скажу честно, я за Януковича не голосовала. Но это был мой президент, был Верховный главнокомандующий Виктор Фёдорович Янукович. Это выбор людей, он был избран президентом. Янукович — незаконно свергнутый президент. Если бы он остался, то его судьба, наверно, была бы такой, как и у Каддафи», — сказала депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Бывший охранник Януковича рассказал, как Аваков и Наливайченко прилетели в Крым, чтобы ликвидировать президента Украины © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Президента Ливии Муаммара Каддафи, за отстранение которого от власти активно выступали США, повстанцы взяли в плен во время попытки вырваться из осаждённого города Сирт и убили 20 октября 2011 года. В апреле 2016 года Барак Обама, бывший тогда американским президентом, в интервью телеканалу Fox News признал, что его администрация не просчитала последствия свержения лидера ливийской джамахирии.

Во время правления Каддафи действовала программа всесторонней социальной поддержки населения: образование, медицина и электроэнергия были бесплатными, квартплата отсутствовала, для покупки квартиры и автомобиля действовали беспроцентные кредиты, ежегодно государство выплачивало дотации на каждого члена семьи в размере $1000, а за новорожденного — $7000. После жестокого убийства Каддафи некогда самая процветающая страна Африки погрузилась в неуправляемый хаос: на востоке Ливии (город Тобрук) заседает парламент, избранный населением, под руководством Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, а в Триполи — международно признанное правительство народного согласия, созданное по инициативе ООН, во главе с Фаизом Сараджем.

На вопрос, предал ли Янукович Украину, Поклонская ответила: «То, что рыба гниёт с головы, — это оправдание хвоста. То, что происходило дальше, я видела своими глазами, слышала ушами, как в Генеральной прокуратуре Украины быстренько все перекрашивались. Ещё Виктор Павлович (Пшонка, генеральный прокурор Украины до 22 февраля 2014 года. — Ред.) был на работе, уже некоторые его заместители откручивали таблички, уже делили должности. Понимая, что будет люстрация, начали увольняться, чтобы потом не попасть под эту люстрацию, и их чистеньких приняли на работу в органы прокуратуры. Предательство кругом. Если замыкаться только на Януковиче, это неправильно».

22 февраля 2014 года Верховная Рада конституционным большинством голосов приняла постановление, в котором говорилось о самоустранении Виктора Януковича от полномочий президента Украины неконституционным образом, возложила исполнение обязанностей главы государства на Александра Турчинова и назначила досрочные президентские выборы на 25 мая. В тот же день Янукович в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что не собирается покидать пост, а события на Украине назвал вандализмом, бандитизмом и государственным переворотом. В ночь с 24 на 25 февраля он прибыл в Россию.