Поклонники певицы Любови Успенской не смогли принять ее откровенное признание, что она увлеклась просмотром шоу «Дом-2». Об этом 11 мая она написала в Instagram

«Готовы друг другу глотки перегрызть»: Успенская оставила гневный пост в соцсетях, Тарзан и Лолита ответили © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Успенская рассказала, что ей интересно смотреть эту программу, чтобы понять современную молодежь. По ее словам, во времена ее молодости мужчины добивались расположения женщин, а не наоборот. Подписчики артистки таких пристрастий не оценили.

«Любовь, я обожаю Ваше творчество. Уже очень много лет Ваша поклонница. Только не это. Абсолютно аморальный проект. Даже Ваша репутация не поднимает ему рейтинг. Это реальное дно», — говорится в одном из комментариев.