«Обычно в моем графике нет времени для просмотра телепрограмм. Но, если вдруг, оно появляется, я обязательно включаю "Дом-2". Так уж сложилось, просмотр этой программы меня отвлекает и успокаивает. Сейчас настало совсем другое время», — написала она.
Успенская рассказала, что ей интересно смотреть эту программу, чтобы понять современную молодежь. По ее словам, во времена ее молодости мужчины добивались расположения женщин, а не наоборот. Подписчики артистки таких пристрастий не оценили.
«Любовь, я обожаю Ваше творчество. Уже очень много лет Ваша поклонница. Только не это. Абсолютно аморальный проект. Даже Ваша репутация не поднимает ему рейтинг. Это реальное дно», — говорится в одном из комментариев.