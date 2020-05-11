Боец смешанных боевых искусств в тяжёлом весе Алексей Олейник не удивлён, что на Украине, где он родился и вырос, не показывают соревнования с его участием

9 мая во Флориде россиянин одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом. Однако украинские зрители этот поединок не увидели — телеканал Setanta Sports, транслирующий на территории Украины бои по смешанным единоборствам, зато показал в это время архивную запись боя ирландца Конора Макгрегора и уроженца российского города Омск Денниса Зивера, выступающего за Германию.

«Правительство Украины запретило транслировать бои с участием Алексея Олейника», — объяснило руководство телеканала. «Я ел с ними из одной тарелки»: Усик заявил, что продолжит дружбу с россиянами © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

В 2014 году уроженец Харьков Алексей Олейник направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство, потому что имеет огромное желание жить и работать в России, он подчеркнул, что искренне поддерживает внутреннюю и внешнюю политику, проводимую руководством РФ. Вскоре после этого на взвешивание перед поединком в США с американцем Джаредом Рошлотом Олейник пришёл в футболке с изображением российского лидера, чтобы, как он сказал, показать свою жизненную позицию. В 2015 году спортсмен стал гражданином РФ, а украинские власти запретили ему въезд в страну.

«Это традиционно для Украины. Кому они хуже делают? Мне? Или тем людям, которые хотят посмотреть, что их соотечественник, вышедший из их страны, побеждает в мировом промоушене. Они сделали хуже только себе. Тем более ограниченные люди это делают. Это только игра недалёких умов, когда путается в политику спорт и искусство», — сказал Олейник в интервью изданию РБК.

Свою победу в бою 9 мая боец посвятил «всему нашему народу на территории бывшего СССР». По его словам, это маленький подарок в такую сакральную дату.