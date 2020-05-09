В интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов сказал, что авторы альтернативной истории Украины бессильны перед фактом, что предки большинства жителей Украины сражались в Великой Отечественной войне на стороне советской армии, которую те пытаются представить врагом

По словам эксперта, нынешнее прочтение истории, которой сейчас учат украинских школьников — что Украина на протяжении всей своей истории воюет с Россией, — лежало в основе прочтения истории Украины в бандеровской диаспоре — в Канаде и Европе.

«Всё, что мы сейчас видим — это те рассказы, на которых воспитывали Яресько, Зварыча, Супрун, всех этих деятелей, которых мы потом видели на Украине. Эти люди и не скрывают, что для них их деды, отцы — бандеровцы убеждённые, которые воевали на стороне национал-социализма, соответственно, воевали против всего, что было у нас здесь, и, конечно, против России, против русских как таковых», — заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Владимир Корнилов.

Все эти политики, впоследствии занимавшие государственные посты на Украине — Наталия Яресько была министром финансов, Роман Зварыч — министра юстиции, Ульяна Супрун — и.о. министра здравоохранения — родились в США в семьях украинских эмигрантов и получили образование в американских университета. Супрун призвала украинцев отречься от советского мифа про первомай © Уляна Супрун

«Единственное «неудобство» для таких украинских деятелей-бандеровцев, заключается в том, что, когда они кричат, что их герои Бандера и Шухевич воевали против захватчиков, они никак не могут увязать это с тем, что деды абсолютного большинства украинцев всё-таки воевали на стороне советского воина-освободителя, сами и были такими воинами. Вот с этой проблемой они никак не могут ничего сделать. Но ничего, думаю, что скоро мы увидим рассказки совершенно иные, что-то начнут придумывать насчёт того, что все украинцы воевали на стороне Бандеры против Сталина-захватчика. С них станется, они и не такое могут придумать», — сказал Корнилов.

Некоторые украинские политики в своих речах подчёркивают вклад украинцев в победу во Второй мировой, а не Великой отечественной войне. Так, в 2015 году Арсений Яценюк, будучи премьер-министром, назвал Украину страной-победительницей во Второй мировой войне, хотя 2 сентября 1945 года на момент капитуляции Японии, которая символизирует окончание Второй мировой войны, Украина была республикой СССР и не имела статуса государства.