Фальсификация истории Великой Отечественной войны на Украине вполне укладывается в русло актуальной политики нынешней власти, заявляющей о «российско-украинской войне». В таком духе воспитывают и молодое поколение. Однако Украина ещё не потеряна и украинский народ знает, на чьей стороне историческая правда, утверждает политолог Владимир Корнилов

- Владимир, мы все свидетели происходящего на Украине не первый год процесса масштабной фальсификации истории Великой Отечественной войны. О чём говорить, если уже и сам термин — Великая Отечественная война — выведен из официального лексикона. На ваш взгляд, почему и с какой целью это делается?

— Вы знаете, что на Украине сейчас слагается свой пантеон своих героев, которым кричат «Слава!» на официальных церемониях. И эти герои — люди, которые оказались на стороне истории, совершенно иной, чем наши деды — победители 45 года. И в общем-то, вполне логично, что прославляя бандеровцев, прославляя воинов дивизии СС «Галичина», рано или поздно этот новый нарратив, который складывался на Украине в последние годы, пришёл к тому, что они сами же стали задавать вопросы: если эти — герои, то те, против кого они воевали — это захватчики, это тёмные силы, так скажем. А воевали бандеровцы, этого не скроешь, именно против советского воина, против воина-освободителя, против воина-победителя. Поэтому, конечно же, любое упоминание о Победе так корёжит этих самых бандеровцев, официальных украинских историков, официальных проводников этой бандеровской идеологии. Рудяков: Украина придет к тому, что День Победы вновь станет полноценным праздником © РИА Новости, Нина Зотина

Поэтому они придумали термин «победобесие», поэтому так их тревожит появление георгиевских ленточек на мероприятиях, поэтому они запретили все символы Победы. И, конечно, рано или поздно это должно привести и к официальному восхвалению той идеологии, за которую бандеровцы, собственно говоря, и сражались — за идеологию национал-социализма, за идеологию, которую проповедовал Гитлер. Поэтому 9 Мая для них, убеждённых бандеровцев, давно уже является траурным днём.



- Но сейчас это укладывается и в русло актуальной политики нынешней украинской власти. Недавно на Украине вспыхнул скандал из-за видеоурока для пятиклассников, который проводила учительница с кастрюлей на голове. Все обратили внимание на эту кастрюлю, но стоило обратить внимание и на то, что в теме урока, помимо «революции достоинства», спокойно фигурировала «российско-украинская война». И официальные лица в Киеве не раз утверждали, что сейчас идёт такая война, то ли Украина воюет с Россией, то ли Россия с Украиной… Похоже, переписанная история Великой Отечественной и не только служит своеобразным «историческим подспорьем» для таких политиков?

— Если вы посмотрите все эти лекции, уроки и прочее, то увидите: получается, что Украина вечно воюет с Россией, начиная ещё с Андрея Боголюбского, и дальше на протяжении всей истории. Собственно говоря, на всей этой идеологии строилось всё прочтение истории Украины в бандеровской диаспоре — в Канаде, в Европе. Конечно, теперь всё это перетекло и в украинские учебники. Всё, что мы сейчас видим — это те рассказы, на которых воспитывали Яресько, Зварыча, Супрун, всех этих деятелей, которых мы потом видели на Украине.

Эти люди, конечно, и не скрывают, что для них их деды, отцы — бандеровцы убеждённые, которые воевали на стороне национал-социализма, соответственно, воевали против всего, что было у нас здесь, и, конечно, против России, против русских как таковых. Так что — да, всё это вполне ложится в одну канву. Уроки Нацпамяти. Как граждан Украины учат праздновать День Победы © Facebook, Anton Drobovych

Единственное неудобство, в кавычках, для таких украинских деятелей-бандеровцев, заключается в том, что, когда они кричат, что их герои Бандера и Шухевич воевали против захватчиков, они никак не могут увязать это с тем, что деды абсолютного большинства украинцев всё-таки воевали на стороне советского воина-освободителя, сами и были такими воинами. Вот с этой проблемой они никак не могут ничего сделать. Но ничего, думаю, что скоро мы увидим рассказки совершенно иные, что-то начнут придумывать насчёт того, что все украинцы воевали на стороне Бандеры против Сталина-захватчика. С них станется, они и не такое могут придумать.



- Как вы совершенно верно заметили, абсолютное большинство украинцев сражались против фашизма, украинский народ — это народ-победитель. Тем не менее, не первый год продолжается такое системное перекодирование народного сознания. Почему это удаётся, почему нет открытого сопротивления? Впрочем, понимаем, что открытое сопротивление в нынешних условиях на Украине чревато серьёзными последствиями для людей…

— Если за Знамя Победы на Украине сроки дают судебными решениями, то как, что люди могут сделать? Не хотят они сидеть в тюрьмах, само собой. Но при этом мы видим, что всё равно — и георгиевские ленточки люди носят, кто-то тайком, кто-то демонстративно…

Каждый год мы видели 9 мая — может быть, в этом году не увидим из-за карантина — но каждый год тысячи украинцев выходят на всевозможные акции, несмотря на то, что за это прямо и открыто режим им угрожает. Несмотря на то, что боевики с символами, по сути, эсэсовских дивизий выходят гастролировать, проверять, нет ли на ком георгиевской ленточки или каких-то других символов, связанных с нашей Победой. Люди всё равно каждый год выходят. То есть, в большинстве, люди всё понимают и видят. Другое дело, что репрессии, которые обрушиваются на тех, кто проповедует нормальную идеологию, на тех, кто отстаивает историческую правду — такие репрессии есть на Украине, никуда от этого не деться. Наследники разгрома: генералы фашистской карьеры © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк



- Да, массовые акции 9 мая можно считать открытым проявлением сопротивления навязываемой нынешними властями Украины и их подручными идеологии. Многие с надеждой смотрят на Россию. Но тут такой вопрос возникает: ведь и в России, пожалуй, не всё в порядке с исторической памятью. И иногда возникает ощущение, что за этим «непорядком» стоят те же самые силы, проявление действия которых мы видим на Украине. Не видите ли вы опасности в том, что и в России наблюдаются попытки переписывания истории?

— В принципе, есть определённая категория нашей неполживой либеральной интеллигенции, которые, в общем, и не скрывают, что они ненавидят Россию как таковую вообще и свой собственный народ. Но всё-таки на официальном уровне в России проповедуются совершенно иные лозунги и идеи, нежели на Украине. И на официальном уровне День Победы как был святым праздником, так и остаётся. И в народном сознании это происходит. И «Бессмертный полк», миллионы людей, которые выходят на шествия в России, тому свидетельство. Всё-таки здесь такие попытки (фальсификации истории. — Ред.) стараются пресекать.

Другое дело, что, на мой взгляд, и в Российском государстве есть серьёзные проблемы с тем, как обучают истории Великой Отечественной войны. Мне кажется, просто недопустимо, просто преступно мало отводится часов для изучения великого подвига советского народа в этой войне. Я посмотрел учебники, учебные планы для десятиклассников, и очень удивился, как мало этому уделяется времени.

На мой взгляд, вообще в России, да и на Украине должен быть введён отдельный учебный курс «Великая Отечественная война». На этом прошлом, на примере героических подвигов наших дедов и должны воспитываться новые поколения. Но вот, к сожалению, в этом плане в России ещё много предстоит сделать. И, конечно, нужно противостоять всей этой лжи об истории Второй мировой войны, особенно усилившейся в последние несколько лет со стороны Запада.



- Вы верите в то, что удастся переломить ситуацию, сложившуюся на Украине? Ведь там сейчас как раз совсем в другом ключе воспитывают новые поколения, на других примерах?

— Я часто слышу мнения о том, что — всё, Украина утеряна, это всё навсегда. Но уже немало примеров есть, подтверждающих правило: для истории никогда не говори «никогда». Вот скажите, пожалуйста, в 70-е годы, в начале 80-х годов кто-то поверил бы, если бы кто-то сказал, что через несколько лет бандеровские стяги будут висеть над Киевом, портреты Бандеры будут всюду висеть? Кто-то бы в это поверил? Ведь казалось тогда, что столько поколений воспитано на совершенно других идеалах, казалось, что это бандеровское охвостье уже где-то в схронах сгнило давным-давно и все эти идеи уже давно прокляты народом. Но видите, стоило чуть-чуть попустить, и вся эта пружина распрямилась, и теперь наоборот, уже другую Украину загоняют в подполье. Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но это лишнее подтверждение тому, что всё может быть изменено. Была бы сила, была бы воля, были бы соответствующие обстоятельства. Конечно, нужна для этого и целенаправленная идеологическая политика со стороны России, направленная на Украину. Нам ведь внушали раньше, что была бы экономика, а всё остальное приложится — и вообще никто со стороны России не занимался продвижением своей культуры, идеологии в ближнее зарубежье. Ну вот, пожинаем теперь плоды.

Ещё раз повторю: я знаю, я верю, что всё можно всегда изменить. Примеров тому не счесть. Но, конечно, для этого нужно целенаправленно, упорно и уверенно трудиться.



- И последний вопрос — о вашем личном отношении ко Дню Победы. Как Великая Отечественная война задела вашу семью? Как будете отмечать праздник?



— Эта война коснулась каждой семьи. У меня и дед, и бабушка прошли войну, боевые фронтовики. В детстве играл их орденами и медалями, чего, конечно, никогда не забуду. Родители были на оккупированной территории. Моего, получается, тогда пяти-шестилетнего отца спасла моя прабабушка, когда узнала, что нацисты пошли брать заложников из семей коммунистов — для расстрела. В частности, и ребёнка… И она через окно убежала огородами в лес с ним на руках.

Моя мама вспоминает до сих пор, как под нацистской оккупацией месяц трое детей, от года до шести лет, сидели и питались только мешком семечек. Целый месяц из всей еды у них был только мешок семечек…

И мама до сих пор вспоминает, как 9 мая 1945 года — тогда ей девять как раз недавно исполнилось — объявили по радио о Победе. Все дети радовались, прыгали, плясали… И никак не могли понять, почему все взрослые вокруг плачут. Никак в голове у ребёнка не укладывалось такое понимание Победы, что — «это праздник со слезами на глазах».

Ясно, что благодаря как раз моим бабушкам, дедушкам, маме, папе, другим людям, их трудовому героическому подвигу, их подвигу нахождения в тылу, в общем-то, и сложилось всё… Конечно, это для нас всех святой праздник. И, конечно, обязательно будем его отмечать. В условиях карантина, понятно, особо не разгуляешься, но обязательно нальём сто грамм, помянем наших дедов, наших отцов, наших близких, родных, которые на войне погибли, пропали без вести. Мой дед был убит бандеровцами, например. И я не могу, конечно, не выпить за него. Так что, как всегда, с семьёй отметим День Победы. Ясно, что без особых торжеств, которые были бы в этот день в обычной ситуации, но, я надеюсь, и это наверстаем потом.