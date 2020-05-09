«На мой взгляд, украинским ультрас уделяют слишком большое внимание. Сегодня это уже отыгранная карта на Украине, как мне кажется. Многие из них трансформировались в другие какие-то формирования, ушли под погоны и т.д. Хотя ультрас, которые уходят под погоны, — это уже какая-то аномалия, потому что футбольные фанаты, футбольные хулиганы — это люди вне системы, несистемные. А сейчас они встроились в систему. Ну а те, которые остались, пытаются обратить на себя внимание», — сказал Мармазов.
Он добавил, что они уже не являются серьезной силой, как было во времена Майдана.
«По-хорошему, если Зеленский действительно что-то мыслит на перспективу, их за такие вещи надо наказывать. Потому что это абсолютно наглый выпад в адрес государства», — отметил он.
На днях группировки ультрас двух крупнейших украинских футбольных клубов — киевского «Динамо» и формально донецкого «Шахтера» — объявили готовность к полной мобилизации в поддержку украинского нациста, бывшего главы одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, зарезавшего десантника на улице в мае 2018 года.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ