Украинским ультрас уделяют слишком большое внимание, сегодня это уже отыгранная карта в стране. Такую точку зрения высказал на днях в интервью ИА «Новороссия» журналист, бывший руководитель пресс-службы футбольного клуба «Шахтер» (Донецк) Руслан Мармазов

Насилие как цель. Почему ультрас будет всегда врагом украинского государства © РИА Новости, Антон Круглов | Перейти в фотобанк

Он добавил, что они уже не являются серьезной силой, как было во времена Майдана.

«По-хорошему, если Зеленский действительно что-то мыслит на перспективу, их за такие вещи надо наказывать. Потому что это абсолютно наглый выпад в адрес государства», — отметил он.

На днях группировки ультрас двух крупнейших украинских футбольных клубов — киевского «Динамо» и формально донецкого «Шахтера» — объявили готовность к полной мобилизации в поддержку украинского нациста, бывшего главы одесского «Правого сектора»* Сергея Стерненко, зарезавшего десантника на улице в мае 2018 года.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ