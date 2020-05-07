Стерненко — известный в сегодняшней Украине околополитический активист, бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»*. В мае 2018 года он убил жителя Черноморска, полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате чего тот скончался. Подозрение в убийстве ему не предъявлено до сих пор. Считается, что расследование дела Стерненко намеренно тормозило бывшее руководство Генпрокуратуры.
На здания государственных органов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове и Тернополе транслировали проекции с лозунгом «Руки прочь от Стерненко».
На здании Офиса президента в Киеве появилась надпись «Имею право на защиту».
«Спасибо», — написал Стерненко к публикации, которую он разместил на своей странице.
*Деятельность организации запрещена в РФ