Акции в поддержку правого активиста Сергея Стерненко, который зарезал человека на улице, прошли в девяти городах Украины и под Офисом президента в Киеве. Фото появились 6 мая на его странице в Facebook

Украинские ультрас «вписались» за убийцу Стерненко. Почему власти покрывают убийц и преступников © Facebook, Александр Жирносенко На здания государственных органов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Херсоне, Ивано-Франковске, Луцке, Харькове и Тернополе транслировали проекции с лозунгом «Руки прочь от Стерненко». На здании Офиса президента в Киеве появилась надпись «Имею право на защиту». «Спасибо», — написал Стерненко к публикации, которую он разместил на своей странице. *Деятельность организации запрещена в РФ