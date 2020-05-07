Местные власти Украины решили взять реванш за поражение на предыдущих выборах. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру 6 мая

Черкасский мэр вызывает президента на дуэль: порыв или технология? © Facebook, Анатолій Бондаренко Анатолия Бондаренко, он готов возглавить сопротивление официальному Киеву, если тот не пойдет на скорейшее смягчение карантинных мер.

«Местные элиты решили отыграться, потому что в прошлом году они были практически полностью повержены на выборах… Они всерьез перешли в наступление на центральные власти, и думаю, что они и дальше будут пытаться в этом плане откусывать у них определенные рейтинги поддержки», — отметил Молчанов.

При этом он исключил вероятность того, что данная «акция непослушания» является спланированной и мэры объединятся в какую-то единую силу. Тем не менее, по мнению эксперта, процесс уже запущен и завершится только к местным выборам осенью.

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