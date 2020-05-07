Ранее мэры ряда украинских городов пошли на самовольное ослабление карантина, вступив из-за этого в конфликт с центральными властями. По словам главы Черкасской городской администрации Анатолия Бондаренко, он готов возглавить сопротивление официальному Киеву, если тот не пойдет на скорейшее смягчение карантинных мер.
«Местные элиты решили отыграться, потому что в прошлом году они были практически полностью повержены на выборах… Они всерьез перешли в наступление на центральные власти, и думаю, что они и дальше будут пытаться в этом плане откусывать у них определенные рейтинги поддержки», — отметил Молчанов.
При этом он исключил вероятность того, что данная «акция непослушания» является спланированной и мэры объединятся в какую-то единую силу. Тем не менее, по мнению эксперта, процесс уже запущен и завершится только к местным выборам осенью.
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