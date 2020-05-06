Джангиров предположил, что было бы, если бы РФ вложила в Украину миллиарды инвестиций
Джангиров предположил, что было бы, если бы РФ вложила в Украину миллиарды инвестиций
© скриншот с видео "UKRLIFE.TV"
«Какая доля импорта будет в любом инфраструктурном проекте? Очень высокая. Вы на гривны не закупите. У вас нет времени на гривны построить аналогичное. Надо было раньше думать», — указал эксперт.

По его мнению, единственными государствами за всю мировую историю, которые смогли сделать резкий скачок за счет государственного внутреннего инвестирования и с минимумом внешних кредитов, стали Китай, Советский Союз и Третий рейх.

«Они сумели создать свои более-менее замкнутые финансовые системы. Мы же не можем идти на такие ужасы. А находясь в открытой финансовой системе, мы не сможем замкнуться», — пояснил Джангиров.

Это не значит, что не нужно заниматься привлечением внутренних инвестиций, подчеркнул политолог, однако либеральная политика властей за все годы независимости лишила Украину такой возможности.

 

 