Если украинские власти сейчас просто начнут печатать гривну, это поможет немного поддержать спрос, но не приведет к экономическому прорыву страны. Об этом рассказал политический обозреватель Дмитрий Джангиров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Джангиров предположил, что было бы, если бы РФ вложила в Украину миллиарды инвестиций © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

По его мнению, единственными государствами за всю мировую историю, которые смогли сделать резкий скачок за счет государственного внутреннего инвестирования и с минимумом внешних кредитов, стали Китай, Советский Союз и Третий рейх.

«Они сумели создать свои более-менее замкнутые финансовые системы. Мы же не можем идти на такие ужасы. А находясь в открытой финансовой системе, мы не сможем замкнуться», — пояснил Джангиров.

Это не значит, что не нужно заниматься привлечением внутренних инвестиций, подчеркнул политолог, однако либеральная политика властей за все годы независимости лишила Украину такой возможности.