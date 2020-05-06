Радикальное крыло украинских футбольных фанатов «Родичи» выразило поддержку одесситу Сергею Стерненко, которому до сих пор не вынесено подозрение в убийстве, но СБУ и Офис генпрокурора продолжают его готовить. Об этом 6 мая говорится на странице группы в Facebook

Стерненко — известный в сегодняшней Украине околополитический активист, бывший руководитель одесской ячейки «Правого сектора»*. В мае 2018 года он убил жителя Черноморска (бывший Ильичёвск), полагая, что тот хочет напасть на него. В итоге неонацист догнал убегающего от него мужчину и нанес ему удары ножом, в результате чего тот скончался. Подозрение в убийстве ему не предъявлено до сих пор. Считается, что расследование дела Стерненко намерено тормозило бывшее руководство Генпрокуратуры. Дело убийцы Стерненко: режим Зеленского не хочет разорвать порочный круг © Facebook, Александр Жирносенко

«Два года мы наблюдаем за последовательной кампанией пророссийских пропагандистов и политиков, цел которой — убедить общество в том, что Стерненко не имел права защищаться от нападений, не имел права отстаивать имущество общины и не имел права запрещать концерты российских звезд в своем городе», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Стерненко хотят осудить якобы за то, что он «осмелился быть украинцем в Одессе». Фаны заявили, что если Стерненко задержат, они готовы значительной силой уличного протестного движения встать в его поддержку. Утверждается, что болельщики восьми украинских футбольных клубов подписались под этим заявлением.

Ранее в поддержку националиста выступили ультрас киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера». Однако позже фанатское объединение «Шахтера», как сообщает «ФутболUA», удалило соответствующее заявление со своей страницы в Facebook.





* Деятельность организации запрещена в РФ