Решение об избрании меры пресечения Виктору Януковичу в деле о внесении изменений в Конституцию Украины основано на сфабрикованных прокуратурой материалах и является незаконным, сказал адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк, представляющий интересы четвертого президента страны

«Внесение изменений в Конституцию Украины в 2010 году осуществлялось Конституционным судом согласно законной процедуре и без вмешательства в процесс Виктора Януковича», — отметил он.

Госбюро расследований Украины повторно вызвало Януковича на допрос © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Андрей Нескородяный и Александр Супрун, которые ведут дело Януковича, состоят в преступном сговоре и под контролем представителей предыдущей власти используют в качестве доказательств сфальсифицированные материалы, которые и пытаются легализовать в суде.

Ранее 4 мая Печерский районный суд Киева в понедельник арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича, который находится за пределами Украины, по делу об «узурпации власти». Адвокат назвал такое решение абсурдным.

«Место проживания Виктора Януковича указано, десятки его обращений с просьбой провести с его участием следственные действия, в частности допросы, очные ставки и другие мероприятия, направленные на установление истины, остаются без ответа и без реагирования генпрокуратуры», — заявил Сердюк.