Обозреватель Владимир Корнилов рассказал в интервью Украина.ру, как он был шокирован «перерождением» некоторых своих знакомых после трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

«Когда ты видишь вроде бы вчера ещё вменяемого человека, радующегося смертям, сожжению людей, то, конечно, ты начинаешь многое переосмысливать в этой жизни», — сказал эксперт.

По его словам, он, с одной стороны, был готов к такой реакции, когда оценивал психологическое состояние и настроение общества. Но с другой стороны, когда он сталкивался с конкретными людьми, которых знал много лет, то был шокирован.

Корнилов привел в пример случай с человеком, которого знал много лет и который до всех этих событий — Майдана и прочего — был, по его мнению, более или менее вменяемым.

«Помните, во время «Евромайдана» разбили нос до крови Татьяне Черновол? Мы же знаем, что это был, мягко говоря, бытовой инцидент, не поделили дорогу она и какие-то гопники. Но какая была реакция, когда я сказал, что надо бы подождать расследования? «Да ты фашист!, — сказал этот человек. — Да как это так, да это ж кровь, понимаете?». Кровь пролилась из носа Татьяны Черновол!

Владимир Корнилов: Все прекрасно понимают, кто стоит за сожжением людей в Одессе 2 мая © РИА Новости, Владимир Трефилов

Этот же человек, который ещё недавно просто в истерику впадал из-за того, что из носа активистки Майдана пролилась кровь, — теперь он спокойно оправдывает и рассуждает, что нужны были эти жертвы (в Одессе. — Ред.)», — рассказал Корнилов и отметил, что мог бы привести еще много подобных примеров.

Для него стало откровением то, что люди, которые еще вчера сидели с ним за одним столом и приходили в гости, — вдруг на глазах превращаются в нелюдей.