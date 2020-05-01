Стоимость нефтяных контрактов на мировых биржах стала снижаться после роста в начале дня 1 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торгов

Агентство отмечает, что уже в 11:11 мск июньские фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели на 0,11%, до $18,82 за баррель.

В ходе пятничных торгов данный показатель сначала вырос до отметки в $20,45 за баррель.

Нефть ушла в минус: Трамп может спасти США только с помощью России и Саудовской Аравии © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Несмотря на то, что 1 мая вступило в силу соглашение о снижении нефтедобычи стран ОПЕК+, на рынках продолжают расти опасения из-за нехватки свободных емкостей в хранилищах черного золота.

Страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 года согласовали сделку по снижению суточной добычи нефти в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.

Сначала в мае-июне ежесуточная добыча суммарно будет снижена на 9,7 млн баррелей, потом, во втором полугодии, общее снижение добычи должно составить 7,7 млн б/с, а в 2022 году до апреля включительно по 5,8 млн б/с.