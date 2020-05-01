Агентство отмечает, что уже в 11:11 мск июньские фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели на 0,11%, до $18,82 за баррель.
В ходе пятничных торгов данный показатель сначала вырос до отметки в $20,45 за баррель.
При этом цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 1,77% до $25,99 за баррель.
Несмотря на то, что 1 мая вступило в силу соглашение о снижении нефтедобычи стран ОПЕК+, на рынках продолжают расти опасения из-за нехватки свободных емкостей в хранилищах черного золота.
Страны ОПЕК+ 12 апреля 2020 года согласовали сделку по снижению суточной добычи нефти в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.
Сначала в мае-июне ежесуточная добыча суммарно будет снижена на 9,7 млн баррелей, потом, во втором полугодии, общее снижение добычи должно составить 7,7 млн б/с, а в 2022 году до апреля включительно по 5,8 млн б/с.