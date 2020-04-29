Во время коронавирусного карантина для украинских школьников организованы уроки и лекции в режиме онлайн. На очередном таком занятии, которое получило название «Революция достоинства и российско-украинская война», педагог решила продемонстрировать слайды со снимками сторонников Евромайдана.
Видимо, для большей наглядноcти, Сытник принесла с собою небольшую кастрюлю с ручкой и водрузила ее на голову. По ее словам, именно эта посуда стала символом сопротивления для участников тех событий.
Однако ее экстравагантный стиль ведения уроков пришелся по душе далеко не всем. В комментариях под размещенной в YouTube видеозаписью пользователи подвергли учительницу критике.
«Бабця забыла ободок от унитаза на шею надеть — для полноты картины», «Ад в аду», «Уверен, что она и при Брежневе детей учила. Только рассказывала тогда совсем другие истории», — написали они.
Это уже далеко не первый скандал, связанный с нынешними онлайн-уроками на Украине. Так, учителей уже ловили на элементарных ошибках, например, одна из них спутала Арктику с Антарктикой, а другая ее коллега назвала Ливонскую войну во времена Ивана Грозного «Ливанской».