Во время Майдана 2013-2014 гг. особой популярностью у многочисленных фотокорреспондентов пользовались протестующие, которые за неимением ничего лучшего защищали свои головы при помощи обыкновенных кастрюль. Именно этот эпизод решила обыграть учительница истории Элла Сытник во время очередного онлайн-урока 29 апреля и нарвалась на критику

Скандальные уроки. Украина ужаснулась, узнав как и чему учат в школе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк

Видимо, для большей наглядноcти, Сытник принесла с собою небольшую кастрюлю с ручкой и водрузила ее на голову. По ее словам, именно эта посуда стала символом сопротивления для участников тех событий.

Однако ее экстравагантный стиль ведения уроков пришелся по душе далеко не всем. В комментариях под размещенной в YouTube видеозаписью пользователи подвергли учительницу критике.

«Бабця забыла ободок от унитаза на шею надеть — для полноты картины», «Ад в аду», «Уверен, что она и при Брежневе детей учила. Только рассказывала тогда совсем другие истории», — написали они.

Это уже далеко не первый скандал, связанный с нынешними онлайн-уроками на Украине. Так, учителей уже ловили на элементарных ошибках, например, одна из них спутала Арктику с Антарктикой, а другая ее коллега назвала Ливонскую войну во времена Ивана Грозного «Ливанской».