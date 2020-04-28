Трагедией закончилось распитие спиртных напитков компанией мужчин на лестничной клетке одного из домов в украинской столицы. Подробности ЧП 28 апреля опубликовала на своем сайте Нацполиция Киева

Сообщается, что инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Льва Ревуцкого. Доспехи бога: в Ровенской области священник торговал гранатометами и тротилом © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Правоохранители выяснили, что в ночь на вторник группа мужчин во главе с хозяином одной из квартир решила скоротать время за распитием спиртных напитков на лестничной площадке. В это же время один из них достал гранату и решил похвастаться ею перед собутыльниками.

«Выпившие мужчины стали играть опасным предметом, и в какой-то момент граната осталась без чеки», — рассказали в полиции.

После этого мужчины бросились в рассыпную, однако на свою беду из квартиры в этот момент вышла жена хозяина квартиры. В результате взрыва ее муж в тяжелом состоянии попал в больницу, женщине оказали помощь на месте. У обоих осколочные ранения.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием.