Сообщается, что инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Льва Ревуцкого.
Правоохранители выяснили, что в ночь на вторник группа мужчин во главе с хозяином одной из квартир решила скоротать время за распитием спиртных напитков на лестничной площадке. В это же время один из них достал гранату и решил похвастаться ею перед собутыльниками.
«Выпившие мужчины стали играть опасным предметом, и в какой-то момент граната осталась без чеки», — рассказали в полиции.
После этого мужчины бросились в рассыпную, однако на свою беду из квартиры в этот момент вышла жена хозяина квартиры. В результате взрыва ее муж в тяжелом состоянии попал в больницу, женщине оказали помощь на месте. У обоих осколочные ранения.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного обращения с оружием.