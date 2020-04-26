Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что на территориях, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, можно и нужно жить, а также развивать производство. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщило издание Sputnik Беларусь

О необходимости развивать пострадавшие территории Лукашенко заявил во время визита в Наровлянский район.

«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное — мы здесь будем жить», — сказал президент.

Чтобы не помнили. Чернобыльский миф и как с ним бороться © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Ранее Лукашенко поручил МЧС подготовить доклад об обстановке на территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

В Белоруссии к зонам радиоактивного загрязнения относятся свыше тысячи населенных пунктов, а в Гомельской области проживают 82,2% пострадавших от аварии на ЧАЭС — более 1,4 млн человек.