О необходимости развивать пострадавшие территории Лукашенко заявил во время визита в Наровлянский район.
«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное — мы здесь будем жить», — сказал президент.
Он также отметил необходимость развивать производство на этих территориях, предложив создать многопрофильные холдинги в Брагине, Наровле и Хойниках.
Ранее Лукашенко поручил МЧС подготовить доклад об обстановке на территории 30-километровой зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.
В Белоруссии к зонам радиоактивного загрязнения относятся свыше тысячи населенных пунктов, а в Гомельской области проживают 82,2% пострадавших от аварии на ЧАЭС — более 1,4 млн человек.