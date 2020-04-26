В интервью изданию Украина.ру первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что не верит в версию о сговоре с целью заразить всё человечество новым типом вируса, потому что в таком случае участники сговора в первую очередь рисковали бы собственной жизнью

Парламентарий подчеркнул, что не стал бы исключать версии ни о естественном, ни об искусственном характере происхождения COVID-19.

«Но вот что я бы точно не предполагал, так это то, что кто-то вступал в заговор с целью заразить всё человечество. В противном случае он бы рисковал самим собой, своим здоровьем. Точно так же я не верю в существование всемирного еврейского заговора, я не верю в существование заговора, который ставил бы своей целью заразить им человечество», — сказал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру. Дробницкий: Спор о природе COVID-19 тесно связан с вопросом, кто будет лидером в посткоронавирусном мире © Facebook, Дмитрий Дробницкий

При этом политик не видит ничего странного в том, что государства или конкретные люди пытаются извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Например, США пытаются обвинить в распространении эпидемии Китай, а силы, поддерживающие Пекин, — США.

«Знаю, что уже разрабатывается версия, что коронавирус был занесён астероидом в Китай. Какие-то специалисты по астероидам это сообщают, видимо, надеясь получить финансирование на свои исследования», — добавил Затулин.

COVID-19 зародился в Китае и уже оттуда проник на территории других стран. По поводу источника заболевания существует несколько версий. Изначально говорили, что первый пациент заразился через морепродукты с городского рынка Уханя, но исследования показали, что ни в одном морепродукте схожих геномов вируса не обнаружено. Затем предположили, что виноваты блюда из змеи или летучих мышей, которые можно попробовать на том же уханьском рынке. Поскольку они не подвергаются сильной термической обработке, в организм человека мог попасть вирус, мутировавший в природной среде. Впоследствии и этот вариант признали маловероятным, потому что вирус не может адаптироваться и к хладнокровным, и к теплокровным животным.