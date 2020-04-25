В интервью изданию Украина.ру первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сказал, что потери стран-производителей аграрной продукции гораздо меньше, чем потери промышленно развитых, потому что продукты питания нужны всем

Ограничительные меры, введённые для недопущения распространения эпидемии коронавируса, повлекли серьёзные экономические последствия и для отдельных государств, и для мировой экономики в целом.

«Пострадали промышленно развитые страны, и вместе с тем меньше пострадали страны с развитым сельхозпроизводством, так как потребление разного рода промышленных товаров можно свести к минимуму, а вот продукты питания нужны абсолютно всем», — сказал первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру. Украина замерла в ожидании обвала. Что произойдет с экономикой во время и после карантина © kmu.gov.ua

По прогнозу международного рейтингового агентства Standard & Poor's, с гораздо большими потерями, чем ожидалось, столкнутся развивающиеся страны, их ВВП в среднем упадёт на 0,5%, и это будет первым сокращением показателя за последние 20 лет. Эксперты предупреждают, что рассчитывать на скорое восстановление не приходится, деловая активность сможет вернутся к прежнему уровню только к 2023 году.

«Одной пандемией это не закончится. Мир будет принужден жить в страхе перед очередной пандемией. Это первое. Ну а второе — подчас борьба с коронавирусом приносит больше жертв и опаснее, чем сам коронавирус», — добавил Затулин.

Эпидемия COVID-19 только усилила те проблемы, которые существовали до неё, а также сделали ещё более очевидными слабые места тех или иных систем, и социальных, и политических, и интеграционных. Так, Европейский союз, в котором и без того хватало противоречий просто в силу того, что 27 входящих в него стран различаются между собой, теперь столкнулся с новыми проблемами — страны, где сложилась самая сложная эпидемиологическая ситуация, не получили от руководства ЕС помощи, о которой просили, что только усилило претензии в адрес Брюсселя, зато Россия и Китай незамедлительно оказали им поддержку.