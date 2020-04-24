Бывший глава МВД Украины и министр в правительстве Николая Азарова Василий Цушко претендует на должность замминистра финансов в действующем Кабмине Дениса Шмыгаля. О том, почему президент Владимир Зеленский позвал во власть соратника Виктора Януковича, рассказал 24 апреля «Главреду» политолог Виктор Таран

Цушко с 1994 по 2006 год был депутатом Верховной Рады и членом комитета по финансам и банковской деятельности. В 2006 году он заменил Юрия Луценко на посту главы МВД Украины. В марте 2010 года его назначили министром экономики в правительстве Азарова, а 17 декабря этого же года он занял пост главы Антимонопольного комитета Украины, которым руководил до 2014 года.

По мнению Тарана, Цушко — очень опытный управленец и он действительно может пригодиться нынешней украинской власти в условиях кадрового голода, о котором ранее говорил Зеленский. В отношении Цушко открыто уголовное дело © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Если учесть персональный опыт Цушко, то можно сделать прогноз, что его могут сделать заместителем министра финансов, который будет координировать работу таможни <…> Он понимает, как работает фискальная и финансовая система. И если ему отдадут руководство и он покажет результат, то не исключаю, что в дальнейшем его могут сделать главным таможенником страны», — рассказал эксперт.

Таран подчеркнул, что возвращение Цушко во власть станет знаковым, так как фигуры такого калибра из ближайшего домайданного прошлого до сих пор оставались не у дел.