Пандемия коронавируса COVID-19 всех оставила в проигравших, однако Китай еще может выиграть экономически. Об этом немецкий политолог Александр Рар сказал в интервью изданию Украина.ру

Рудяков: Раз США ведут расследование по коронавирусу, значит, они уже знают, кто виноват © Алексей Куденко Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС для преодоления последствий пандемии будет необходим новый «план Маршалла» — по имени госсекретаря США Джорджа Маршалла — программа восстановления Европы, реализованная после Второй мировой войны.

По мнению Рара, этим может воспользоваться КНР.

«Экономически может выиграть Китай со своим проектом "Великий Шелковый путь". Я участвовал по видео в одной конференции. Там выступал китаец, который говорил об этом проекте. Это что-то вроде нового "плана Маршалла" для Европы, когда китайцы, пользуясь возникшим экономическим кризисом, будут все скупать в Европе, вкладывая туда свои финансы», — пояснил эксперт.

Однако он также не исключает, что в конечном итоге китайцы могут и проиграть, так как Европа, попав в кризис с коронавирусом, может начать возвращать стратегические производства домой, чтобы не зависеть от Китая.

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