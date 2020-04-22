Президент Украины Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства госпредприятия «Антонов». Об этом глава государства сказал в фильме «Год президента Зеленского», который вышел 22 апреля на телеканале «Украина 24»

Самолеты «Антонова» получили на 30% больше заказов из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

«Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились. Сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию», — сказал он.

Также Зеленский назвал своей мечтой создание государственной современной авиакомпании на уровне Turkish Airlines или «Сингапурских авиалиний». Президент заявил, что государство готово выделить на это деньги.