Самолеты «Антонова» получили на 30% больше заказов из-за коронавируса
Самолеты «Антонова» получили на 30% больше заказов из-за коронавируса
© РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк
Зеленский отметил, что «Антонов» — это предприятие с большим количеством рабочих мест.

«Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились. Сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию», — сказал он.

Также Зеленский назвал своей мечтой создание государственной современной авиакомпании на уровне Turkish Airlines или «Сингапурских авиалиний». Президент заявил, что государство готово выделить на это деньги.    