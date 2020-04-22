Зеленский отметил, что «Антонов» — это предприятие с большим количеством рабочих мест.
«Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились. Сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию», — сказал он.
Также Зеленский назвал своей мечтой создание государственной современной авиакомпании на уровне Turkish Airlines или «Сингапурских авиалиний». Президент заявил, что государство готово выделить на это деньги.