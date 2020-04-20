По данным на 18:00 19 апреля, за рубежом от коронавируса лечатся 152 украинца. Еще полсотни человек выздоровели, 7 – скончались. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк проходит 121 украинец, в Чехии — 6, в Испании —5, в Германии — 4, в США — 2, в Австралии, Австрии, ОАЭ, Нигерии, Мальте, Португалии, России, Сербии, Таиланде, Швеции и Сейшельских островах — по одному.

Также сообщается, что 22 гражданина Украины вылечились от COVID-19 в Греции, в Польше — 6, в Доминиканской республике и Японии — по 4, в Италии и Нигерии — по 2, в Бельгии, Великобритании, Северной Ирландии, Португалии, Таиланде, Египте, ОАЭ, Германии, Швеции, Швейцарии — по одному.

Семь граждан Украины умерли от коронавируса за границей.

Отмечается, что за помощью в дипломатические учреждения в рамках программы «Защита» обратились 16,3 тысячи граждан страны за рубежом.