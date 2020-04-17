Благодаря союзной кооперации с Россией Белоруссия сохраняет свой промышленный потенциал и рабочие места в реальном секторе экономики, а не «собирает клубнику у пана», считает сопредседатель российско-белорусской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт Лущ: Если Москва и Минск не отбросят амбиции, то проиграют глобальную гонку © пресс-служба ГИ "Союз"

«Собирать клубнику у пана и слать потом на родину переводы, когда большинство трудоспособного населения уезжает далеко от дома, чтобы занять место низкоквалифицированных наемных работников или мелких торговцев, — это явно не лучшая доля. Но Беларусь в том числе благодаря союзной кооперации сохраняет свой промышленный потенциал и рабочие места в реальном секторе экономики. Про качество менеджмента и управление сейчас говорить не будем, но и насчет «лучшей доли» это тоже большой вопрос», — отметил эксперт.

Он напомнил, что свой «европейский выбор» сделали и страны Прибалтики, в которых сейчас можно увидеть отток населения, вымирание и отрицательную динамику рождаемости.