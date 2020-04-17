По мнению Луща, «лучшая доля» на Западе, о которой часто говорят в постсоветских странах, — большой вопрос.
«Собирать клубнику у пана и слать потом на родину переводы, когда большинство трудоспособного населения уезжает далеко от дома, чтобы занять место низкоквалифицированных наемных работников или мелких торговцев, — это явно не лучшая доля. Но Беларусь в том числе благодаря союзной кооперации сохраняет свой промышленный потенциал и рабочие места в реальном секторе экономики. Про качество менеджмента и управление сейчас говорить не будем, но и насчет «лучшей доли» это тоже большой вопрос», — отметил эксперт.
Он напомнил, что свой «европейский выбор» сделали и страны Прибалтики, в которых сейчас можно увидеть отток населения, вымирание и отрицательную динамику рождаемости.