Онлайн-марафон «ВсеДома» состоялся 15 апреля на одном из YouTube-каналов. В течение 10 часов зрителей развлекали и агитировали пожертвовать деньги на борьбу с эпидемией звезды украинской музыки, кино, спорта и блогосферы.
По словам Камалии, мероприятие завершилось провалом. Вместо заявленной перед началом суммы в 250 тыс. гривен (683 тыс. рублей) организаторам удалось собрать лишь 11 тыс. гривен (30 тыс. рублей). При этом наблюдали за выступлениями артистов более 20 тыс. человек, включая 500 подписчиков канала.
«Почти полгривны на каждого зрителя, или 20 гривен на подписчика. Я понимаю, что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда, зря потраченного на этот марафон», — написала певица, добавив, что все желающие исправить ситуацию могут сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом через специальный сайт.
Стоит отметить, что помимо своих вокальных данных Камалия известна также тем, что является супругой британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура, из-за чего в прессе ее часто называют богатейшей артисткой страны.
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10-часовой благотворительный музыкальный марафон #разомвдома Который шел на ЮТюб канале https://youtu.be/zdk1mo5jcC0. Цель марафона было — поддержать и сплотить украинцев на карантине, а также собрать 250000 грн. для пострадавших от коронавируса. Проект инициировал соучредитель премии #YUNA #ПавелШилько. Почти 20000 тысяч человек посмотрели этот марафон и более 500 человек это подписчики этого канала. А что собрали? Чуть более 11000 грн… почти полгривны на каждого зрителя или 20 гривен на подписчика. Я понимаю что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда зря потраченного на этот марафон. Но мы можем исправить ситуацию кликнуть и помочь по ссылке https://letshelp.com.ua/campaign/blagodijnyj-marafon-razom-vdoma/ и доказать что нам не все равно.