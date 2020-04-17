Украинская поп-исполнительница Камалия 17 апреля в своем Instagram решила поделиться впечатлениями от прошедшего на днях онлайн-марафона с участием звезд шоу-бизнеса в поддержку борьбы с коронавирусом

Онлайн-марафон «ВсеДома» состоялся 15 апреля на одном из YouTube-каналов. В течение 10 часов зрителей развлекали и агитировали пожертвовать деньги на борьбу с эпидемией звезды украинской музыки, кино, спорта и блогосферы. На Украине звезды шоу-бизнеса проведут 10-часовой онлайн-марафон в поддержку борьбы с COVID-19 © Carlos Matos / flickr

По словам Камалии, мероприятие завершилось провалом. Вместо заявленной перед началом суммы в 250 тыс. гривен (683 тыс. рублей) организаторам удалось собрать лишь 11 тыс. гривен (30 тыс. рублей). При этом наблюдали за выступлениями артистов более 20 тыс. человек, включая 500 подписчиков канала.

«Почти полгривны на каждого зрителя, или 20 гривен на подписчика. Я понимаю, что тяжелое время, но настолько? Мне очень жаль людского времени и труда, зря потраченного на этот марафон», — написала певица, добавив, что все желающие исправить ситуацию могут сделать пожертвование на борьбу с коронавирусом через специальный сайт.

Стоит отметить, что помимо своих вокальных данных Камалия известна также тем, что является супругой британско-украинского бизнесмена пакистанского происхождения Мохамада Захура, из-за чего в прессе ее часто называют богатейшей артисткой страны.